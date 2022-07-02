Меньше прыщей, больше перхоти: 13 последствий ежедневного загара (есть хорошие и плохие)

В обществе сложилось устойчивое мнение, что красивая кожа – загорелая кожа. За насыщенным загаром мы стремимся к морю, ловим солнечные лучики на даче или проводим время на лужайке в парке. Однако наше внимание регулярно акцентируют на том, что загар не добавляет коже здоровья. Наоборот, регулярное пребывание под солнцем чревато множеством проблем. Вот что происходит с вашим телом, когда вы загораете.

Потеря цвета

Наверняка вы замечали, что к концу лета ваши волосы выглядят значительно светлее, выгорают на солнце и тускнеют. Объясняется это просто. В отличие от кожи, которая защищается от ультрафиолета выработкой мелатонина, волосы не имеют живых клеток, технически это мертвая ткань, которая, понятно, не может защититься от солнца. Сохранить насыщенный цвет и блеск при ежедневном пребывании на солнце полностью не удастся, обязательно используйте маски и бальзамы с функцией защиты цвета.

Ломкость волос

Если вы загораете каждый день, обязательно проводите глубокое кондиционирование и увлажнение волос. Им так же, как и коже, требуется глубокое восстановление и увлажнение, потому что солнце вкупе с водой быстро выжигает из волокна воду, делая волосы очень ломкими. До и после солнечных процедур специалисты рекомендуют отдавать предпочтение кокосовому маслу. Оно быстро впитывается, оказывает мгновенный эффект, восстанавливает белковые связи и защищает от ультрафиолета.

Ожоги

Если вы хорошо подготовились к выходу на пляж и уже приобрели загар, неважно, в солярии или с помощью кремов, вам все равно нужно соблюдать технику безопасности и наносить защитный крем каждые два часа. Наличие загара не ослабляет, а усугубляет очередное влияние солнца и приводит к еще большим повреждениям. Поэтому постарайтесь располагаться в тени, используйте кремы и термальную воду для охлаждения.

Растяжки становятся более заметными

Некоторые напрасно полагают, что загар поможет им избавиться от растяжек на теле, вызванных беременностью или резкими скачками веса. Растяжки не загорают, а значит, на фоне загорелой кожи будут выделяться еще сильнее.

Избыток перхоти

Если вы наблюдаете избыток перхоти, подумайте, возможно, вы слишком много времени проводите на солнце. Кожа головы также подвержена сильному загару, что к тому же может повредить волосяные фолликулы. Солнце сильно сушит, высокая температура заставляет потеть, и вот баланс нарушен, в качестве “благодарности” вы получаете перхоть. Чтобы избежать ненужных повреждений, солнцезащитный крем наносите также на кожу головы, обязательно пользуетесь шляпой или повязкой.

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Избавление от прыщей

Ультрафиолет в микроскопических дозах является хорошим обеззараживающим средством, которое помогает убивать бактерии. Но вреда он все же наносит больше. Вам может показаться, что пращи будто бы стираются на загорелой коже, на самом деле пигментация лишь маскирует красноту. Когда загар сойдет, места, где были повреждения, могут остаться темными, лицо будет выглядеть рябым. Солнце может и усугубить ситуацию. Продолжительное пребывание на солнце сушит, а это прямой сигнал коже вырабатывать больше себума для защиты от агрессивной среды.

Загар поднимает настроение

Новость относится к хорошим. Исследования связывают высокий уровень серотонина (химическое вещество, вызывающее хорошее самочувствие) с длительным пребыванием на солнце. Если вы получаете от солнца большое удовольствие, постарайтесь максимально защитить кожу и волосы.

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Наличие веснушек

Веснушки одновременно можно отнести к хорошим и плохим последствиям пребывания на солнце. Если ваша кожа склонна к пигментации, то появление или потемнение уже имеющихся веснушек говорит о том, что солнца вашей коже уже достаточно, такой своеобразный тест. Это плюс.

Дерматологи предупреждают о рисках заболевания кожи в результате избытка ультрафиолета, поэтому людям со склонностью к солнечным пятнышкам держаться от солнца нужно подальше. Это минус.

Нарушения зрения

Ультрафиолетовые лучи наносят вред нежной структуре глазного яблока. Не задумывались об этом? Между тем офтальмологи предупреждают, что регулярное пребывание на солнце без солнцезащитных очков может привести вас в худшем случае к полной потере зрения, в лучшем – к катаракте, ожогу роговицы, атипичному росту тканей, повреждениям внешнего и внутреннего уголка глаза. Причем провокатором является не только солнце, но и солярий, если вы им увлекаетесь. Ультрафиолетовые лучи в солярии могут в 100 раз превышать норму. Старайтесь не появляться на солнце без шляпы и солнцезащитных очков.

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Про витамин D

Существует расхожее мнение, что нашему организму необходимо большое количество солнца, чтобы обеспечить необходимый уровень витамина D. Это не совсем правда. Лежать на солнце целыми днями нет необходимости, потому что для обеспечения нужного количества витамина достаточно около пяти минут три раза в неделю. Избыток солнца, наоборот, может привести к полной блокировке выработки витамина. К тому же есть более безопасные способы получить нужное вещество, например через биологические добавки и специальную диету.

Преждевременное старение

Если вы загораете каждый день, то наверняка не раз слышали предупреждения о негативных последствиях в виде преждевременного старения. Ситуация может ухудшиться вашим неверием в эффективность средств с SPF-защитой. Но научно доказано: избыток солнца приводит к быстрому увяданию кожи, изменению ее структуры. Причем процесс фотостарения может начаться даже в юном возрасте, спровоцированный обилием солнечных ванн.

Зависимость от загара

Согласно подтвержденным исследованиям, загар вызывает зависимость почти у 20 процентов любителей. Важно понимать причины постоянного желания полежать в солярии. Чаще всего ультрафиолет повышает настроение, дает чувство удовлетворенности своей внешностью. Очень опасный путь, который способен привести к неприятным последствиям.

Повреждение клеток кожи

Одним из серьезных последствий ежедневного пребывания на солнце является повреждение ДНК клеток. Солнце излучает два типа ультрафиолетовых лучей – — коротковолновые (UVB) и длинноволновые (UVA), которые проникают в кожу на разную глубину и оказывают влияние на клетки. Они вынуждены создавать вокруг себя защиту. Именно она и выражается визуально в интенсивном загаре. Со временем клетки начинают вырабатывать большое количество мелатонина, и вы можете получить более темный цвет кожи, чем заложено природой. Это свидетельствует о ее повреждениях.