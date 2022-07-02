 

Кириенко вручил орден Мужества вдове Моторолы

02.07.2022, 2:30, Новости дня
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова, известного как Моторола, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Перед строем бойцов «Спарты» первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой – супруге Моторолы», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Арсен Павлов – настоящий русский воин, пример мужества и героизма.

Напомним, 20 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно. В октябре 2021 года в Донецке открыли площадь имени героя ДНР и основателя донбасского батальона «Спарта» Арсения Павлова (Моторолы). В 2020 году бюст Арсена Павлова был установлен на аллее героев в Донецке.

Командир батальона «Спарта», полковник ВС ДНР Арсен Павлов (позывной «Моторола») погиб 16 октября 2016 года – в лифте его дома сработало взрывное устройство. Позднее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, объявивший о сотрудничестве с российскими спецслужбами, рассказал, что убийство Моторолы – это спецоперация Пятого управления СБУ и спецназа ВСУ. В 2020 году генпрокуратура ДНР возбудила дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Павлова.

Моторола руководил батальоном «Спарта» в боях за донецкий аэропорт с мая 2014 года по январь 2015-го. Контроль над аэропортом в итоге получила ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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