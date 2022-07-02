 

Мнение: Удар по бассейну

02.07.2022, 2:25, Разное
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Несчастного Шария (который, понятно, по крайней мере последние несколько лет живет в своей эмиграции на деньги АП РФ) Россия, уходящая всё дальше за пределы неадекватности, постоянно подставляет. Я прекрасно помню Шария в первые дни “спецоперации”, в феврале: на нем буквально НЕ БЫЛО ЛИЦА. Во-первых – личная трагедия: поставил на скотов, наивно полагая, что эти скоты чуть поприличнее тех, кого он искренне ненавидел у себя в Киеве; “русская культура”, Лев Толстой и вот это всё.

Одно время гопники в РФ, хоть и всё более лениво, мимикрировали под “Льва Толстого”, хотя бы делали вид; но после Февраля маски оказались сброшены, и предстало такое МУРЛО, по сравнению с которым тот же Зеленский – буквально гигант мысли и отец Всемирной демократии. Бедный Шарий (который сам и прохиндей первостатейный, и бывший мент, что о многом говорит, и в общем, тоже гопник) все ж ТАКОГО не ожидал (да что там – мы все не ожидали, все оказались наивными инфантилами, упорно в упор не замечая, какой гигантский гнойник зреет и перезревает на месте российских “центров принятия решений”).

Потом по его роликам видно – Шарий был пару недель в чем-то вроде состояния грогги, но делать нечего – оклемался понемногу, стал пытаться кое-как приспособиться (деньги-то все равно кроме как из АП ниоткуда не идут). Но ему с тех пор каждый раз снова прилетает от неродного Минобороны: а вот такой информповод? А вот такой? А как оправдать вот такой выверт “непобедимой и легендарной”? Границы мерзости всё раздвигаются и раздвигаются, нет конца и края.

А там всё – трупы, трупы… Дети, женщины. Его, между прочим, соотечественников.

Как оправдать? И зачем оправдывать?

Источник: Размышления вольного социолога



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