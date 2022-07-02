 

Бизнес-класс уходит за МКАД

02.07.2022, 2:20, Разное
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За последние пять лет в Московском регионе значительно расширилась география проектов бизнес-класса. Если раньше такие новостройки появлялись только внутри МКАД, то сейчас каждый десятый проект находится в Новой Москве или Подмосковье.

В июне первичное предложение квартир и апартаментов класса “бизнес” за пределами МКАД превысило 2,4 тыс. лотов в двадцати трех жилых комплексах. Для сравнения, внутри МКАД в реализации находится 16,5 тыс. квартир и апартаментов в ста тридцати жилых комплексах.

Почти 40% жилых комплексов за МКАД расположено в Новой Москве. Самую доступную квартиру в проекте бизнес-класса здесь можно купить за 7,6 млн рублей. За такую цену предлагается студия площадью 28 кв. м в Коммунарке.

Еще треть предложения представлена в Одинцовском г.о. и 14,3% – в Химках.

На фоне реального падения доходов определяющим фактором при выборе новостройки у покупателей является цена. Поэтому основной спрос сосредоточен на проектах классов “эконом” и “комфорт”. Однако на рынке массовых новостроек намечается дефицит предложения ЖК в высокой стадии готовности. Более 40% новостроек, ввод которых намечен на текущий год, уже распроданы на 100%. В такой ситуации покупатели вынуждены будут обратить внимание на бизнес-класс, и проекты за пределами МКАД с более низким ценником станут альтернативой массовому жилью внутри кольцевой дороги.



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