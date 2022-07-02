WP узнала, как далеко можно уехать на $40 в разных странах мира

Во многих странах мира сильно подорожал бензин и другое топливо. Люди ограничивают передвижения, пересаживаются на общественный транспорт, а правительства вводят субсидии. Журналисты The Washington Post решили сравнить, какое расстояние в разных странах можно проехать, если заправить машину на условные $40.



AP

После снятия коронавирусных ограничений и всплеска спроса в США и в других странах цены на топливо пошли вверх, пишет The Washington Post. Из-за нехватки рабочей силы, закрытия НПЗ и ситуации на Украине предложение упало, что ещё больше подстегнуло цены.

В итоге американцы платят от $4 до $7 за галлон (примерно от $1,06 до $1,85 за литр. — прим. ИноТВ). То есть заполнить полбака Toyota Camry, одного из самых популярных в мире седанов, стоит около $40. А на этом топливе можно проехать примерно 402 км по шоссе, высчитал автор статьи.

Он задался вопросом, как далеко можно уехать на топливе, купленном на $40, в других странах мира. Динамика цен на топливо в США в июне била рекорды, но она была ниже, чем у многих других крупных экономик вроде французской, канадской, китайской или британской. При этом другие топовые нефтедобывающие страны вроде РФ и Саудовской Аравии с такой проблемой столкнулись в меньшей степени, отмечает автор статьи.

При этом, как далеко можно заехать на купленном топливе, зависит также от ряда дополнительных факторов, включая налоги, помощь правительства, издержки, систему распределения и маркетинг. И всё же, учитывая важность нефти в мировой системе, российская спецоперация очень сильно сказалась на мировых рынках, отмечают специалисты.

Так, например, во Франции цена на бензин держится в районе €2 за литр, так что на $40 по французским дорогам можно проехать лишь 254 км. Водители могут получить льготу, но она составляет лишь 10% от затрат. Из-за этого растёт в цене такси, растут в цене продукты, поскольку везде заложена цена транспортировки. Простые французы стараются реже использовать свои автомобили, для закупок объединяются с соседями. Французское правительство, как ожидается, в ближайшее время примет новые меры поддержки, но непонятно, будут ли в них включены простые автолюбители.

В ЮАР на повышении цен на бензин также сказались факторы местного характера: в частности, слабый курс доллара. Местные жители и работники такси жалуются, что не успевают адаптироваться ко всё новым скачкам цены. Дело ещё и в том, что в ЮАР налог на бензин составляет 33%, что многие считают слишком высоким. Кто-то стал заправляться реже, кто-то снизил другие траты. На $40 в ЮАР можно проехать 366 км, вот только средняя зарплата в ЮАР значительно ниже, чем в других странах, и составляет около $400 в месяц.

В Колумбии на те же $40 можно проехать около 943 км. В столице Колумбии Боготе цены на бензин держатся на самом низком уровне для всего региона. Связано это с субсидиями государства, но у него на этого уже не осталось ресурсов, так что цены будут расти. Это скажется на всех остальных товарах, при этом половина страны знакома с бедностью.

В Южной Корее на ту же сумму можно проехать 325 км. Там цены на бензин достигли максимума за 10 лет. В итоге правительство снизило налоги на бензин, но через некоторое время цены вновь пошли вверх. И поскольку Южная Корея зависит от поставок энергоресурсов, эксперты предупреждают, что инфляция будет и дальше.

В ОАЭ на $40 можно проехать приличные 495 км, однако ещё несколько месяцев назад это расстояние было вдвое больше. Поэтому многие пересели с машин на самокаты для коротких поездок. Кто-то старается ездить помедленнее, тем самым экономя топливо, но Дубай имеет репутацию города, где все гоняют. При этом правительство никаких мер не принимает.

В Германии $40 хватит лишь на 276 км. При этом цена на бензин несколько снизилась после того, как правительство максимально урезало налог на бензин. И всё же многие стали гораздо сильнее задумываться, стоит ли им пользоваться машиной. Поэтому власти одновременно и сократили цену на проезд в общественном транспорте. Теперь на $10 можно месяц ездить на любом общественном транспорте Берлина и региональных поездах и автобусах.

Индия в рейтинге находится недалеко от США: там на $40 можно проехать 413 км. Только это доступно не каждому, ведь средняя зарплата составляет около $150 в месяц. Как говорят местные жители, они работают днями и ночами, но с трудом сводят концы с концами. Правительство, как и в других регионах, сокращает налоги, а также ведёт переговоры с Россией о поставках нефти по сниженной цене. В итоге цены стабилизировались, а импорт российской нефти вырос в 25 раз по сравнению с прошлым годом. При этом на международную критику Индия отвечает, что если она не станет покупать российскую нефть, то всё равно это будет делать кто-то другой, передаёт The Washington Post.