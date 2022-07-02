Натуральный детокс, увлажнение, очищение: делаем глиняные маски дома с полезными натуральными добавками

Если вы внимательно почитаете этикетки различных косметических средств, то увидите в составе глину – средство красоты, известное человечеству больше тысячи лет. Глина очищает, увлажняет и питает, главное – правильно подобрать сопутствующие компоненты.

Питательная маска

Питание кожи не только лица, но и тела входит в обязательный минимум ухода за собой. Эту маску можно смело наносить и на тело, поэтому приготовьте побольше. Ингредиенты самые простые: полторы столовые ложки глины, столько же фильтрованной воды и пять капель эфирного масла шиповника, которое обладает сильнейшим увлажняющим эффектом. Также можно добавить каплю эфирного масла грейпфрута. Все смешиваем силиконовой или деревянной лопаткой и наносим на сухую чистую кожу лица и тела, уделяя особое внимание шее и зоне декольте. Смывайте через 15 минут. Маску можно делать несколько раз в неделю при нормальной и жирной коже и один раз – при сухой.

Увлажняющая маска

Глина используется не только для приготовления очищающих, но и увлажняющих масок, потому что является отличным проводником полезных элементов. Простую и быструю увлажняющую маску можно сделать на основе всего трех ингредиентов: 2 столовых ложек розовой глины, 3 столовых ложек розовой воды и чайной ложки пюре авокадо. Смешиваем, наносим, держим четверть часа и смываем.

Балансирующая маска

В состав этой маски входит белая глина, которая эффективно борется с жирностью кожи, нормализуя выработку кожного сала. Ее используют для приготовления скрабов и дезодорантов. Каолин – самая мягкая из глин, поэтому смело используйте для чувствительной кожи. Для приготовления понадобятся 2 чайные ложки каолиновой глины, по одной чайной ложке сока алоэ вера и фильтрованной либо минеральной воды, три капли эфирного масла герани. Все ингредиенты смешиваем в миске, если нужно, добавляем воды для комфортной консистенции. Оставляем на коже не более 15 минут, смываем теплой водой и наносим увлажняющий крем.

Для сияния кожи

У вас в арсенале должна быть и такая маска. Чистоты и сияния добавляет розовая глина. Приготовление маски потребует времени. Приготовьте 50 г розовой глины, столько же йогурта, 10 г свежих лепестков роз, свежий сок половины лимона, 10 г меда, 20 г миндальной муки и немного дистиллированной воды.

Сначала смешиваем муку и розовую глину. Затем с помощью ступки измельчаем розовые лепестки в пасту, добавляем в глину вместе с водой, тщательно перемешиваем и добавляем йогурт. Снова перемешиваем, кладем финальные ингредиенты – мед и сок лимона, и можно наносить на кожу на 10 минут. При смывании кожу сильно не трите, чтобы сохранить питательный слой.

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Детокс

Детокс-эффект глиняной маски значительно усиливается куркумой, древнейшим средством для сохранения красоты и молодости организма. В приготовлении и использовании маски есть один нюанс – используйте кисточку, потому что куркума высокопигментна и оставляет следы на коже.

Итак, смешайте в стеклянной посуде четыре столовые ложки любой глины, половину чайной ложки корицы, столько же куркумы, шесть столовых ложек минеральной воды и несколько капель розового масла. Полученную пасту сразу же наносите на лицо. Чем гуще паста, тем медленнее она сохнет. Оставьте на три минуты и смывайте спонжем и средством для умывания или мягким мылом. Дальше нанесите привычное уходовое средство.

Заживляющая маска

В деле детоксикации и улучшения структуры кожи нет ничего лучше зеленой французской глины. Ее активно используют для приготовления средств для нормальной и комбинированной кожи. Маска борется с черными точками и стимулирует заживление ранок от солнечных ожогов или механических травм. Для приготовления маски помимо глины понадобится любое косметическое травяное масло, например ромашковое, чайная ложка меда, чашка заваренного травяного чая и пара капель выбранного эфирного масла.

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Возьмите фарфоровую миску или чашку, насыпьте глину и залейте заранее заваренным чаем. Должна получиться сметанообразная консистенция. Оставьте глину на пару минут, затем добавьте остальные ингредиенты, все тщательно перемешайте и нанесите на кожу на четверть часа. Смойте маску и увлажните кожу.

Антивозрастная маска

Если вы любите кофе, то от приготовления этой энергетической маски получите двойное удовольствие, потому что в состав входит кофе. Вы можете использовать магазинный, а можете намолоть самостоятельно, только используйте самый мелкий помол. Для маски достаточно будет одной чайной ложки. Смешиваем ее со столовой ложкой какао и бентонитовой глины. Разведите ингредиенты водой до получения комфортной консистенции, чтобы не стекала. Нанесите на кожу лица, шеи и зону декольте. Дайте высохнуть, затем смойте теплой водой и нанесите увлажняющий антивозрастной крем или сыворотку. Смывать маску рекомендуется с помощью щетки или губки, чтобы частицы кофе сыграли как скраб и удалили ороговевший слой.

Очищающая маска

Маска на основе яблочного уксуса. Его кислоты снимают слой мертвых клеток, открывают доступ кожи к кислороду. Понадобится по две столовые ложки яблочного уксуса и бентонитовой глины, по одной капле эфирного масла лаванды, ладана и чайного дерева. Все ингредиенты смешиваем в деревянной или стеклянной миске, желательно не использовать пластик и металл, поскольку они взаимодействуют с кислотами. Если маска получилась слишком густая, добавьте немного яблочного уксуса или воды, если жидкая – немного глины до получения нужной консистенции. Нанесите на сухую чистую кожу лица, дайте высохнуть, затем смойте. Затем нанесите сыворотку или крем.

Маска для проблемной кожи

Одной из самых популярных и доступных видов глины является бентонитовая, вулканическая. Она обладает способностью быстро избавлять от излишков кожного сала, выводит токсины, увлажняет жирную кожу. Пасту из глины наносят даже на укусы насекомых и небольшие ранки, она отлично подсушивает и заживляет. Приготовить бентонитовую маску легко. Понадобится по половине столовой ложки глины, сока алоэ, чайная ложка меда и по две капли эфирного масла лаванды и чайного дерева. Все смешиваем в неглубокой миске и наносим на сухую, очищенную кожу лица на 15 минут. Смываем теплой водой с косметической губкой, после обязательно наносим увлажняющий крем. Используйте один раз в неделю.