Глава Калининградской области предложил расширить строительство детских лагерей в регионе

Строительство и ремонт образовательных учреждений, а также реконструкцию детских лагерей в Калининградской области обсудили министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор региона Антон Алиханов.

«Калининградская область стабильно показывает хорошие результаты в сфере образования. Я бы хотел поблагодарить за это Антона Андреевича и его команду. Инфраструктура в регионе постоянно развивается, активно реализуется национальный проект «Образование», – приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения.

Министр рассказал, что во время рабочей поездки посетил школу-новостройку в Калининграде, педагогический колледж, а также гимназию №2 Черняховска, в которой сейчас проходит капитальный ремонт по президентской программе. По его мнению, очень важно, что в выборе нового дизайна школы, в которой сейчас ведутся работы, принимали участие дети и родители.

В свою очередь, Антон Алиханов напомнил, что сегодня в Калининградской области строятся шесть детских садов и три школы. Еще на пять общеобразовательных учреждений подтверждено финансирование, а по трем из них (в Калининграде и Гурьевском городском округе) уже заключены соглашения и ведется разработка проектно-сметной документации.

Губернатор обратился с предложением создать программу по строительству и реконструкции детских загородных лагерей. Сегодня в Калининградской области их всего 12, но уже подобраны участки на побережье Балтийского моря для строительства круглогодичных центров отдыха детей.

Кравцов отметил, что программа модернизации детских оздоровительных лагерей уже активно разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина.

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