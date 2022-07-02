Американские финансисты предупредили об угрозе рецессии в США
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Финансисты одного из крупнейших банков Соединенных Штатов JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике американской экономики и предупредили об опасной близости США к рецессии, сообщило Bloomberg.
«Наш прогноз [по экономике США] находится в опасной близости к рецессии», – приводит ТАСС слова Майкла Фероли, ведущего экономиста банка.
Несмотря на это, эксперты JP Morgan Chase надеются на рост американской экономики. По мнению банка, он может произойти в том числе из-за того, что «работодатели будут стремиться не сокращать персонал даже в периоды слабого спроса».
Напомним, в начале июня глава одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймон предсказал США экономический «ураган». Между тем президент США Джо Байден усомнился в неизбежности рецессии в Соединенных Штатах из-за рекордной инфляции. Вопреки этому 15 июня Федеральная резервная система (ФРС) США решила поднять базовую процентную ставку на 0,75% – самое высокое повышение с 1994 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии антироссийских санкций на экономику США.
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