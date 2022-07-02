 

Кадыров заявил о скором освобождении Лисичанска

02.07.2022, 1:08, Новости дня
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Город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Бойцы УВО ВНГ РФ по ЧР (Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике) совместно с третьим батальоном 4-й бригады оборонных подразделений ЛНР и добровольцами под командованием моего дорогого брата, Героя РФ Замида Чалаева, вошли в город, заняв первое промышленное здание на территории Лисичанска, и заняли выгодные позиции», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска «не координируют между собой действия и не могут дать достойный отпор». «Атака же союзных войск прошла без потерь и планово», – сообщил глава Чечни. «Разработанный офицерским составом план освобождения Лисичанска от украинских оккупантов проходит без корректировок. В ближайшее время город будет полностью освобожден от бандеровцев», – сообщил Кадыров.

Накануне посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.

В свою очередь помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что союзные силы взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора, активно развивается наступление на Северск. Ранее Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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