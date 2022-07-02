 

Мнение: 5 букв коварного Запада

02.07.2022, 1:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вопрос “зачем”, я думаю, в России скоро запретят – все 5 букв. Вопрос по своей сути явно антироссийский, есть сильное подозрение, что он пришел к нам с Запада. Может быть, даже прямо Сорос подбросил – чувствуется его костлявая рука.

Ответов на него все равно нет, да и не может быть – не для того РФ существует. По нему можно только врагов определять: спросил “зачем” – значит, точно шпион. Ну или по крайней мере иноагент.

Русский “зачем” не спрашивает – он знает, что перед смертью ему всё расскажут… И что ответ ему не понравится.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.21 / Мнение: Омикрон крушит вакцинированные страны

22.06.21 / СМИ: Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон расстались

14.07.21 / Николас Кейдж впервые вышел в свет с пятой женой

24.07.20 / Литва предоставила убежище предпринимателю подозреваемому российской прокуратурой в загрязнении нефти в нефтепроводе “Дружба”

28.06.21 / Межкомнатные двери на любой вкус, размер, фасон и кошелек

25.09.20 / От сказочных пуховиков до деми-кутюра: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

19.05.21 / Минюст признал Сколково иностранным агентом

08.12.21 / Темный флот из секретных космических программ инопланетян

05.01.22 / Мнение: Требования восставших

23.02.22 / Собянин подписал распоряжение о выплате ветеранам матпомощи к годовщине Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика