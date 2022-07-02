Мнение: 5 букв коварного Запада

Вопрос “зачем”, я думаю, в России скоро запретят – все 5 букв. Вопрос по своей сути явно антироссийский, есть сильное подозрение, что он пришел к нам с Запада. Может быть, даже прямо Сорос подбросил – чувствуется его костлявая рука.

Ответов на него все равно нет, да и не может быть – не для того РФ существует. По нему можно только врагов определять: спросил “зачем” – значит, точно шпион. Ну или по крайней мере иноагент.

Русский “зачем” не спрашивает – он знает, что перед смертью ему всё расскажут… И что ответ ему не понравится.