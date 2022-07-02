 

ВСУ обстреляли Донецк из «Града»

02.07.2022, 0:13, Новости дня
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Украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк из РСЗО «Град», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.46 – н.п. Первомайское – г. Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК ДНР. Помимо этого, украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк из артиллерии калибром 152 и 155 мм.

Кроме того, в пятницу вечером вооруженные формирования Украины обстреляли из «Града» населенный пункт Ясиноватая с территории Авдеевки, населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка – с территории Новгородского, а также Новобахмутовка – с территории населенного пункта Керамик.

Напомним, в пятницу утром вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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