 

В Британии дали оценку указу Путина по «Сахалину-2»

02.07.2022, 0:13, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил западных энергетических гигантов, говорится в статье Financial Times.

Как отмечается в статье, передача активов государству – это предупреждение для производителей топлива из недружественных РФ стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы, передает РИА «Новости».

«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», – считают обозреватели.

По мнению авторов материала, британская Shell прекрасно осознает все возникающие для себя риски. Если раньше она надеялась продать свою долю хотя бы китайским партнерам, таким как Cnooc или CNPC, то теперь задача усложнилась. При этом обозреватели считают, что British Petroleum и французской Total Energies, у которых есть инвестиции в проектах разработки российских газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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