Золотые, пузырьковые и “мгновенного действия”: средства для ухода за кожей, которые не стоят своих денег

Грамотный уход за кожей не требует использования огромного количества средств. Достаточно ограничиться несколькими продуктами: очищающими, увлажняющими и солнцезащитными. Но их необходимо правильно выбирать. Некоторые виды уходовой косметики содержат дорогостоящие ингредиенты, действие которых переоценено. Они бесполезны и применять их не имеет смысла. В статье мы расскажем о средствах для ухода за кожей, которые не стоят своих денег.

Лава

Некоторые скрабы для лица и тела содержат вулканическую лаву. Они стоят довольно дорого, но нельзя сказать что такая цена соответствует эффективности.

Многим людям кажется, что вулканическая лава – уникальный и необычный ингредиент. Но на самом деле она обладает очень слабыми отшелушивающими свойствами. Вы можете найти более дешевые скрабы с натуральными ингредиентами, которые гораздо эффективнее очистят вашу кожу от омертвевших клеток.

Грецкий орех

В состав некоторых скрабов входит грецкий орех. Производители этих продуктов заявляют, что этот ингредиент действует на кожу мягко и нежно. Однако дерматологи не согласны с этим мнением.

Скорлупа грецкого ореха – довольно сильный абразив. Ее частицы могут повреждать кожу. Это приводит к раздражению и воспалению лица. Также в микротрещины на эпидермисе может проникнуть инфекция. Поэтому скрабов с грецким орехом лучше избегать.

Обещание “мгновенного” действия

Некоторые производители антивозрастных кремов и бальзамов для кожи около глаз обещают “мгновенный” эффект. Они заявляют, что сразу же после применения продукта морщины разгладятся, отечность исчезнет, а эпидермис станет свежим и молодым.

Специалисты по косметологии считают, что верить подобным обещаниям нельзя. Ни одно уходовое антивозрастное средство не действует сразу. Чтобы добиться омолаживающего эффекта, продукт необходимо применять длительное время. Мгновенно устранить морщины можно лишь с помощью инъекционных процедур, например, ботокса.

Эксперты также установили, что многие антивозрастные кремы и бальзамы для век даже не содержат ингредиентов, специфически воздействующих конкретно на кожи вокруг глаз. Вы можете добиться аналогичного эффекта с помощью недорогих увлажняющих средств.

Любой дорогостоящий солнцезащитный крем

У солнцезащитных кремов цена далеко не всегда соответствует качеству. Поэтому ориентироваться только лишь на стоимость продукта нельзя. Не стоит думать, что чем дороже крем, тем лучше он защитит вас от солнца. Это далеко не так.

Многие дорогие солнцезащитные кремы не соответствуют той цене, которая выставлена на них продавцами. Их высокая стоимость обусловлена только особенностями упаковки и, в некоторых случаях, названием известного бренда, стоящего на ней.

При выборе солнцезащитного крема следует обращать внимание не на цену, а на уровень SPF и состав продукта.

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Тонеры

Многие люди любят использовать тонеры, так как они оказывают освежающее и охлаждающее действие на кожу. Но эти средства не приносят особой пользы. Они даже могут навредить, высушивая и раздражая кожу.

Попробуйте проанализировать причины, по которым вы используете тонер. Вы убедитесь, что это средство можно заменить более дешевыми альтернативными продуктами.

Если вам нужно выровнять тон кожи, то используйте пенку для умывания с гликолевой кислотой. Если вы хотите добиться антивозрастного эффекта, то гораздо полезнее наносить сыворотки с антиоксидантами. Для борьбы с прыщами лучше применять препараты с ретинолом.

Золото

У многих людей золото ассоциируется с роскошью. Но это не относится к уходовой косметике. Золотые частицы входят в состав некоторых сывороток и праймеров.

Золото – абсолютно бесполезный ингредиент косметики. Нет никаких доказательств, что оно обладает хорошими антиоксидантными свойствами. Кроме того, его частицы довольно крупные и не могут проникать в клетки через кожу.

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SLS в составе ради пузырьков

Многие средства для умывания содержат SLS (лауретсульфат натрия). Его добавляют в состав продукта ради образования пузырьков. Нет никаких доказательств, что этот ингредиент хорошо удаляет загрязнения с кожи.

Средства для умывания, содержащие SLS, особенно вредны для сухой и комбинированной кожи. Они сильно пересушивают эпидермис. Это заставляет сальные железы работать еще активнее и приводит к появлению прыщей.

Грейпфрут

Экстракт розового грейпфрута входит в состав пенок для умывания, которые используются для борьбы с прыщами. Этот ингредиент является аллергеном. У людей с чувствительной кожей он может вызвать опухание, зуд и покраснение лица.

Экстракт грейпфрута может негативно действовать на кожу не только у аллергиков. Этот продукт обладает раздражающими свойствами, поэтому его лучше избегать.

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Пчелиный яд

Уходовые средства с пчелиным ядом опасны. Многие люди страдают аллергией на укусы пчел. Этот ингредиент может вызвать у них сильное покраснение, отеки кожи и даже затруднение дыхания. Применять такую косметику без предварительного тестирования нельзя.

Но даже если вы не страдаете аллергией, применять средства с пчелиным ядом нет смысла. Этот ингредиент не приносит особой пользы. Покупка таких продуктов – пустая трата денег.

Кокосовое масло

Многие увлажняющие кремы сделаны на основе кокосового масла. Этот ингредиент действительно полезен для кожи. Но тратиться на дорогостоящие кремы нет смысла.

Вы можете приобрести бутылочку органического кокосового масла и использовать его для ухода за кожей. Это обойдется вам гораздо дешевле. Кроме этого, вы можете приобрести кокос и сделать из его мякоти питательную маску для лица.

Заключение

Высокая цена уходового средства не всегда соответствует его качеству. Поэтому при выборе продукта нужно оценить, насколько полезны ингредиенты, входящие в его состав.