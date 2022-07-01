Мнение: Опытный психолог-консультант. Онлайн

Последние пару месяцев практикую психологические консультации онлайн. Начал как просто “скорую помощь” для людей, придавленных не только ощущением войны и краха всех жизненных перспектив, но и разрушением всей своей картины МИРА (оказавшегося совсем не уютным, а опасным и жутковатым местом). Потом клиентов стало больше, запросы на помощь тоже расширились. Среди клиентов – жители не только РФ, но и других стран. Удивлен, но технические возможности действительно сегодня безграничны. Пока, по крайней мере – пока в РФ еще доступен интернет и соцсети.

В общем, готов еще расширить практику. Если у вас есть какие-то проблемы – в общем настрое, в отношениях, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься – обращайтесь. Первый сеанс – полтора часа, время согласуем. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], а также звоните по телефону +7915-823-13-25.

Мой опыт – 30 лет интенсивной психологической работы, в самых разных местах и ситуациях, с самыми разными людьми. Мы вместе найдем выход.