Мнение: О начале мобилизации в России

Ну, что? Ждали? Желали? Получите!

Ту самую мобилизацию, без которой, как уверяют эксперты-реконструкторы, уже не только не «победить», но и не «выжить» в сегодняшних условиях.

Первый шаг к ней сделан. И остальные шаги понеслись со скоростью курьерского поезда. Так что — #скоро.

Пока что речь о мобилизации в экономике. Правительство сделало первый шаг к ней, внеся в Госдуму законопроект об обязательных для компаний госзаказах в интересах армии. И он уже одобрен профильным комитетом Госдумы, а также внесён в Совет нижней палаты. По этому законопроекту, если компанию, даже частное, выбрало правительство в качестве подрядчика/исполнителя, отказаться от оборонного заказа нельзя.

Что ещё предусматривается?

Для дозагрузки мощностей ОПК, включая мобилизационные, и организации ресурсного обеспечения гособоронзаказа (ГОЗ) Правительство наделяется полномочиями принимать решения о введении спецмер в сфере экономики, в том числе предусматривающие мероприятия, осуществляемые федеральными, региональными органами власти, МСУ и организациями, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

Особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, также будет определяться правительством.

Для исключения противоречий чрезвычайных правительственных полномочий с ТК РФ потребуется одновременное принятие корреспондирующих изменений в ТК РФ. Такие изменения, подготовлены в виде отдельного проекта федерального закона.

Для сокращения сроков заключения госконтрактов и ГОЗ, законопроектом предусмотрены спецмеры:

— закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) продукции, необходимой для ГОЗ, а также для формирования ее запаса в соответствии с законом «О гособоронзаказе»;

— увеличение или уменьшение по предложению отдельных госзаказчиков (МЧС России, Минобороны России, ФСБ России и Росгвардия) в пределах показателей ГОЗ на соответствующий период предусмотренные государственным контрактом, заключенным по ГОЗ, количество товара, объем работы или услуги.

Это и называется мобилизационная #экономика. Пока в лайтовом варианте. Но можно не сомневаться, что дальше «обстановка потребует»…

Хотели работать в три смены за половину зарплаты и с наказанием за уклонение? Хотели, чтобы всех этих «хипстеров» привлекали к общественно-полезным работам и станкам?

Ну так что же теперь чешете репу?

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