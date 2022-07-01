Мнение: В Луганске начали выдачу российских паспортов

В Луганске открылся первый пункт выдачи российских паспортов. Теперь жителям ЛНР подавшим заявление на получение российского паспорта уже не нужно ехать в Россию, чтобы получить заветный документ. Пункт выдачи российских паспортов расположен в Луганске на улице Шевченко 18а. Пункт открыт в рамках реализации указа Путина об упрощении получения российского гражданства.

До этого много лет жители ЛНР после подачи заявлений на получение российского гражданства ездили забирать паспорта в Ростовскую область.

Фото от Луганского Информационного Центра https://lug-info.com/news/pervyj-v-lnr-punkt-vydachi-pasportov-rf-otkrylsya-v-luganske

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