 

SVT – «неприятный сюрприз» — Эрдоган напомнил Швеции об обещании выдать ему 73 «террориста»

01.07.2022, 23:10, Разное
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Завершая саммит НАТО в Мадриде, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнёс «неприятный сюрприз»: он заявил, что Швеция пообещала выдать Анкаре 73 «террориста», пишет SVT. По мнению журналиста канала Хенрика Сильвера, таким образом турецкий лидер демонстрирует, что дирижёрская палочка по-прежнему в руках именно у него и именно он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО.


AP

Швеция пообещала выдать Турции 73 «террориста» — если верить президенту этой страны Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет SVT.

При этом, по словам журналиста канала Хенрика Сильвера, заявление Эрдогана на этот счёт «стало по-настоящему неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 членов НАТО».

Завершая саммит НАТО, президент Турции удивил весь пресс-корпус, заявив, что Швеция договорилась с Анкарой о выдаче 73 человек, которых турецкий лидер назвал террористами. При этом на просьбу одного шведского журналиста уточнить сказанное Эрдоган несколько раз повторил только что прозвучавшую цифру.

«Таким образом он демонстрирует, что дирижёрская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», — отметил Сильвер.

Ранее во вторник Швеция и Финляндия сообщили, что они достигли соглашения с Турцией, которое подразумевает сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, отмену любых эмбарго на поставки оружия, а также экстрадицию подозреваемых в терроризме лиц в Турцию. Взамен Швеция и Финляндия добились от Анкары обещания не накладывать вето на их заявку на вступление в НАТО.

Вместе с тем в последний день саммита Эрдоган ясно дал понять, что он требует от Швеции и Финляндии, чтобы те выполнили свои обещания — хесли они хотят, чтобы Турция пустила их в оборонительный блок.

Между тем следующим летом в Турции должны пройти выборы. Хенрик Сильвер считает, что это заявление Эрдоган сделал, руководствуясь внутриполитическими причинами.

«Если всё это подходит ему по внутриполитическим причинам, то у него нет причин сейчас ослаблять давление на Швецию и Финляндию», — подытожил он.



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