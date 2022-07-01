США выделили Украине новый пакет военной помощи
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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 820 млн долларов, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил.
«Днем министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 820 млн долларов», – приводит слова представителя военного ведомства РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря Пентагона, пакет помощи включает в себя: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Напомним, во вторник украинские вооруженные формирования впервые применили американскую РСЗО HIMARS, ударив по Перевальску в Луганской народной республике.
В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам мирного населения, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о новых поставках оружия Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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