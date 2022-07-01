Затопленный в порту Бердянска БДК «Саратов» подняли на поверхность

Большой десантный корабль (БДК) «Саратов», получивший повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У» и затопленный у причала экипажем, подняли в порту Бердянска, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК «Саратов» проекта 1171 «Тапир». Корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта боевиками Зеленского баллистическими ракетами «Точка-У». Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Во вторник в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области рассказали о причине взрыва в порту Бердянска. Напомним также, в марте большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота (ЧФ) доставили в порт Бердянска боевую технику. Как сообщалось, корабли проекта 1171 «Тапир» могут вместить до 20 танков или до 40 БТР.

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