 

Мнение: Против озверения

01.07.2022, 22:21, Разное
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Наверно, уже можно сформулировать общую цель любого человека в нарастающем хаосе этого года. Она простая – НЕ ОЗВЕРЕТЬ. Как было написано в какой-то книге – из всех возможных решений выбирать не самое полезное, эффективное или правильное, а самое человечное, самое милосердное.

Вот, скажем, тот же Шарий. К нему у многих счеты – и у щирых украинцев, и у навальнистов, и у просто брезгливых людей. Всё, скорее всего, правильно, и Шария есть в чем обвинить – но! Шарию явно неловко и неудобно оправдывать массовые убийства. Он от этого в ужасе — то есть он все-таки человек. А людям среди обступающих со всех сторон скотов и шакалов надо держаться вместе. Странно, если кто-то этого все еще не понимает.

Речь уже давно не идет об Украине или России, США или Китае. Речь о противостоянии людей и Хтони, которая ВЕЗДЕ. К сожалению, везде.

Источник: Размышления вольного социолога



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