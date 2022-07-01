 

Бывшая жена Пьера Нарцисса вцепилась в квартиру мертвой хваткой: Ничего не отдам!

01.07.2022, 22:17, Разное
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Накануне в Москве простились с Пьером Нарциссом. На траурной церемонии, которая должна была состояться еще на прошлой неделе, присутствовала вдова артиста Валерия Калачева вместе с дочерью. Женщина рассказала журналистам, что прощание переносили из-за родственников Пьера из Камеруна. Мол, с ее стороны все было готово сразу.

У Валерии, кажется, большая обида на родню экс-супруга. Она отказалась ехать в Камерун на похороны Пьера в том числе потому, что никого из тех людей не желает видеть. Калачева уточнила: родные Пьера не просто не приехали на прощание в Москву, они ни копейки не прислали.

Бывшая жена не собирается делить наследство с близкими Нарцисса. Валерия заявила: “Я ничего им не отдам”. По словам женщины, квартира записала на нее, а родня Пьера ни на что претендовать не может. Судя по словам, Калачева вцепилась в квадратные метры мертвой хваткой и не собирается потакать кому-либо.

Напомним, Пьер Нарцисс, прославившийся участием в “Фабрике Звезд” и песней “Шоколадный заяц”, скончался 21 июня после неудачной операции на почке. Артист прожил 45 лет. Его тело доставят на родину, где и похоронят.



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