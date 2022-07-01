“Большой мохнатый”: Перекошенный Галкин вставил по самые гланды домогавшемуся до него старику

Чета обосновалась в Израиле, откуда теперь супруг Аллы Пугачевой поливает грязью годами кормившую его страну – из-за несогласия с действиями российской власти. Однако в последнее время Максим Галкин, кажется, сильно разошелся.

Не секрет, что в Израиле юморист теперь дает концерты. Со сцены он отпускает шутки не только про родную страну, но и живущих в ней культурных деятелей. Не так давно, например, он вспоминал неприглядную историю о том, как Никита Михалков, можно сказать, домогался до него, назойливо принуждая юркого супруга Аллы Пугачевой помять его бодрый сучок.

Внимание к режиссеру со стороны Максима Галкина неудивительно: Никита Сергеевич и сам нередко критикует артиста, который вместо помощи беженцам и раненным греется на солнышке Израиля и зарабатывает там деньги, давая местной публике концерты. Во время одного из последних концертов муж Примадонны в очередной раз прицепился к 76-летнему старику и своими хлесткими шутками вставил ему по самые гланды!

Перекосив лицо, чтобы изобразить манеру речи Никиты Михалкова, он назвал легендарного режиссера “чистым пургоносом”, который в своем шоу “БесогонТV” не бесов гонит, а пургу.

“Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова «большой мохнатый шмель”, – сказал Максим Галкин.