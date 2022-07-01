Мнение: Как работает указ по Сахалину-2

Как работает указ по Сахалину-2

Как конкретно будет работать вчерашний указ по Сахалину-2.

Правительство создаст специальное ООО – нового оператора проекта. Ему передаются все права и обязанности старого оператора в отношениях с контрагентами.

Имущество старого оператора делится на две категории. То имущество, что было создано в рамках реализации СРП, переходит в собственность России и передается в безвозмездное пользование новому ООО. Остальное имущество старой лавки передается новой в собственность.

И вот с долями в уставном капитале этого ООО будет самое интересное. Принцип таков, что они будут переданы акционерам старого оператора пропорционально их пакетам акций. Но есть нюансы.

Отечественный акционер, газпромовская дочка, свою долю получит автоматически. Иностранные для начала должны подать в правительство уведомление о согласии принять свои доли. Правительство по своему усмотрению может дать иностранному акционеру согласие на эту передачу или отказать в ней.

Если иностранный акционер подал это уведомление в месячный срок и получил на него согласие, для него ничего не меняется – он живет как жил и работает как работал. Если не подал либо подал и получил отказ, для него начинается самое интересное.

Доля такого акционера в новом ООО подлежит оценке и продаже российскому юрлицу, отвечающему критериям, которые дополнительно установит правительство. Выручка за эту долю зачисляется инвестору на спецсчет.

Одновременно правительство проводит "финансовый, экологический технологический и иной" аудит деятельности данного инвестора и его персонала. Устанавливает сумму причиненного им ущерба. И списывает эту сумму со спецсчета, оставляя в распоряжении акционера разницу между стоимостью доли и суммой всего, что он навредил. Споры разрешаются арбитражным судом города Москвы.

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Таким образом, РФ может выкинуть из "Сахалина-2" любого иностранного акционера по желанию, если он не отвечает новым критериям.

На всякие "инвестиционные привлекательности" теперь уже можно положить с прибором. Японцы уже напряглись.

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