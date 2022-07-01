 

Мнение: Как и запланировано

01.07.2022, 21:55, Разное
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В Великобритании рекордно выросла потребительская инфляция, таких темпов не было 14 лет. В июне цены в магазинах выросли до 3,1% по сравнению с 2,8% в мае, продовольственная инфляция в июне достигла 5,6%

Где-то в своем скромном офисе потирает руки один Клаус Шваб. Вот уж у кого точно всё идёт по плану, так это у него.

Нынешняя война – это война со средним классом. Так называемые «миноритарные деньги» – то есть, собственность среднего класса «золотого миллиарда» по порядку величины были сопоставимы с деньгами крупнейших собственников и корпораций. И именно поэтому зашедшие в тупик строители прежнего мирового порядка перешли к плану «Б» – ликвидации среднего класса, изъятие «миноритарных денег» и строительство нового мирового порядка, в котором уже не будет «золотого миллиарда», а значит – не будет той потребительской экономики, которая его обслуживала. Будет другая экономика – распределительного типа. Где ресурс станет наградой за социальный ранг, присваиваемый за послушание.

Хочешь не 15 литров воды в сутки на все бытовые нужды, а 25? Вакцинируйся экспериментальной вакциной. Хочешь лимит интернета в 10 Гб в месяц вместо 4? Обязательные общественные работы ждут тебя. То, что раньше было нормой, в новом мире станет привилегией.

И параллельно этому будет существовать Элизиум с числом живущих в нем не более 50 миллионов на всю планету. С неограниченным потреблением всего. Но и эти 50 миллионов в социальном плане будут сильно отличаться от нынешних нуворишей – у них не будет частной собственности. Никакой. Они будут распоряжаться коллективным образом всей мировой собственностью. И точно так же будут зависимы от системы – поражение в правах сделает их частью низшей касты, что по сути будет означать их физическую смерть. Будет два концлагеря – для всех и для его администрации. У администрации жизнь будет комфортной, но по факту они будут такими же заключенными.

Идеальный мир. Ну, с точки зрения Шваба и тех, кого он предствляет.

А пока – мы на пути к нему. И чем сильнее будет разрушен нынешний мир, тем скорее будет построен новый.

Источник: Эль Мюрид



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