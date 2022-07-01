Мнение: Клиники по смене пола в США, вред «Гарри Поттера» и бойскауты на параде

1. На заглавной картинке показано, как трансгендерная идеология изменила США за 15 лет. В 2007 году на карте отмечено только 2 «педиатрических гендерных клиники», а в 2022 году – уже несколько десятков, причём по всей стране! В этих заведениях оказывают [медвежьи] услуги подросткам, чей психологический пол якобы не совпадает с биологическим. В том числе делают операцию по смене пола (ссылка).



Напомню, что на современном уровне технологий хирургическая смена пола немногим отличается от кастрации и приносит несчастным пациентам немало чисто физиологических страданий. Технически это тяжёлая инвалидность. Многие трансгендеры пишут, что трансгендерный переход разрушил их жизнь, что они не решили никаких своих проблем, но зато теперь постоянно испытывают серьёзную боль.

Встречающаяся у подростков так называемая гендерная дисфория (недовольство своим полом) обычно сама собой проходит после выхода из подросткового возраста. Но если заболтать подростка, заставить его пройти гормональную терапию и чикнуть скальпелем, обратной дороги уже не будет.

В апреле этого года администрация Байдена дополнительно поддержала проведение операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних трансгендеров (ссылка). Часть штатов, где ещё сильны консервативные настроения, противятся этому решению, однако в целом американских подростков уже приговорили.

Если бы речь шла о взрослых, я бы пожал плечами: как ни крути, а нормальную медицину опыт подобных операций обогащает, позже этот опыт врачи смогут использовать и в мирных целях, для лечения пациентов. Американских подростков, однако, мне жалко — равно как и их родителей, которых система ломает через колено, когда те пытаются защитить своих детей.

2. Олег Дивов ругает Гарри Поттера. Краткая суть — книга подлая, бьёт читателя ниже пояса, эксплуатирует его слабости и уязвимости (ссылка).



Соглашусь с писателем. Добавлю также, что я сознательно отказался от просмотра Игры престолов и тому подобных сериалов типа Дедвуда, где главные герои постоянно умирают. Это ведь тоже грязный приём: держать зрителя в постоянном лихорадочном напряжении, сначала заставляя его привязаться к новым персонажам, а потом убивая их, чтобы зритель переживал. Такой метод держит внимание аудитории ценой насилия над её психикой. Аналогичным образом некий ресторан мог бы быстро стать популярным, если бы добавлял тяжёлые наркотики в суп.



Кстати, вы смотрели «Дети против волшебников»? Фильм очень специфический, если вы понимаете о чём я, досмотреть его до конца сможет не каждый. Но я всё же рекомендую отмотать на случайную позицию в середину и потратить 15 минут… просто для знакомства с этим важным культурным феноменом современности (ссылка).

3. К вопросу о том, почему в России запрещена пропаганда ЛГБТ, направленная на детей. Вот кадры из Сиэтла, США (ссылка). Совместная колонна мальчиков-бойскаутов и сторонников абортов торжественным маршем шагает в составе гей-парада.

Мне сложно было бы представить подобное 20 лет назад, или тем более 40 лет назад, когда нынешнее радужное движение на Западе только набирало силу.

Начиналось-то всё под лозунгами защиты прав 1-2% населения с нетрадиционной ориентацией. А теперь в США к ЛГБТ себя причисляют 7,1% населения и целых 20,8% молодёжи (ссылка)! Как показывает опыт Древней Греции, Японии и некоторых других исторических регионов, это только начало. Напомню, когда содомия становится по-настоящему модной, заблудшее общество переходит на однополые отношения практически целиком.