 

В Минобороны заявили о подготовке провокации ВСУ с применением кассетных боеприпасов

01.07.2022, 21:27, Новости дня
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Киевский режим готовит провокацию в Одессе для обвинения Вооруженных сил РФ в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных кассетных боеприпасов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

По его словам, по замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны российских подразделений по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 человек) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших.

Ранее в Минобороны заявили, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ спланировали провокацию по подрыву зернохранилища в Зеленодольске Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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