Минобороны: Боевики в Запорожье устроили склад вооружений во Дворце творчества

Украинские националисты оборудовали склад вооружения и боеприпасов в здании Дворца детского творчества в Запорожье, по периметру расположены снайперские точки, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерала, также в Краматорске ДНР в общежитии технологического техникума на улице Уральской и здании гимназии №1 на улице Архангельской боевики ВСУ оборудовали казармы, информирует Telegram-канал Минобороны России.

Также в городском парке «Юбилейный» солдаты украинской армии разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию, добавил Мизинцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли на северные окраины Лисичанска.

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