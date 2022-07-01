 

Минобороны: Боевики в Запорожье устроили склад вооружений во Дворце творчества

01.07.2022, 21:27, Новости дня
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Украинские националисты оборудовали склад вооружения и боеприпасов в здании Дворца детского творчества в Запорожье, по периметру расположены снайперские точки, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерала, также в Краматорске ДНР в общежитии технологического техникума на улице Уральской и здании гимназии №1 на улице Архангельской боевики ВСУ оборудовали казармы, информирует Telegram-канал Минобороны России.

Также в городском парке «Юбилейный» солдаты украинской армии разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию, добавил Мизинцев.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли на северные окраины Лисичанска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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