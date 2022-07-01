Специалисты выяснили, когда были одомашнены оливковые деревья

Стало известно, что оливу впервые культивировали на территории Центральной долины реки Иордан около семи тысяч лет назад. Об этом заявили специалисты в результате нового исследования.

В данной местности в результате раскопок обнаружили угли, а после исследования находки стало известно, что это фрагменты оливкового и фигового деревьев, но в данном регионе они не произрастают.

Из этого сделали вывод, что растения культивировали искусственно, причем делали это развитые люди, так как на одомашнивание подобного рода деревьев требуются десятки и даже сотни лет. Дикая цивилизация просто не могла столько ждать.