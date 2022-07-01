Балахоны – в отставку: актуальные модели утягивающих платьев на лето для женщин плюс-сайз

Платье помогает подчеркнуть женственность и красоту каждой женщины. Большим преимуществом такого наряда является то, что можно выбрать совершенно любой силуэт и такой наряд отлично подходит каждой представительнице прекрасного пола, независимо от ее фигуры.

Если у женщины пышные формы, то совсем необязательно носить бесформенные балахоны.

Отличным решением в таком случае станут красивые утягивающие платья, которые помогут подчеркнуть все изгибы тела.

Вот несколько отличных вариантов одежды, которые сейчас в моде.

Платье, которое стройнит

Некоторые наряды подчеркивают мелкие недостатки фигуры. Лучше всего подбирать платья, которые отлично соответствуют изгибам тела.

Стоит подчеркнуть красивую грудь и талию, но при этом замаскировать живот и массивные бедра.

Платье с запахом

Этот наряд характеризуется, тем, что имеет красивый V-образный вырез. Это идеальный выбор для всех женщин, независимо от возраста и фигуры. Это поможет визуально придать эффект стройности в области бедер за счет красивого наложения тканей.

Стоит выбирать струящиеся материалы, чтобы несколько смягчить внешний вид. Стоит дополнить все правильно подобранными аксессуарами.

Платья с открытыми плечами

Такие наряды помогут добавить чувственности совершено любому образу.

Лучше всего выбирать укороченные модели, чтобы подчеркнуть красоту ног.

Платье-рубашка

Этот наряд вдохновлен мужским гардеробом. Платье-рубашка имеет прямой покрой и не слишком сильно облегает фигуру.

Женщинам с пышными формами стоит выбирать для себя наряд с пуговицами и V-образным вырезом. Это позволяет подчеркнуть грудь.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Стоит выбирать струящиеся материалы хорошего качества. Важно дополнять наряды красивыми аксессуарами, которые помогут сделать внешний вид невероятным.

Платья А-образной формы

Этот наряд характеризуется тем, что он мягко расширяется вниз, скрывая живот и складки на теле. В итоге создается оптический эффект похудения.

Женщинам невысокого роста отлично подойдет короткое платье-трапеция. Этот наряд визуально удлинит силуэт и сделает фигуру более стройной.

Хорошо будет смотреться монохромное платье прямого покроя, выполненное из струящихся материалов.

Свадебный наряд

Женщинам с пышными формами можно выбрать просто идеальный свадебный наряд, который будет визуально стройнить.

Отлично будет смотреться длинное струящееся платье, которое добавит большей стройности силуэту.

Женщинам с пышной грудью хорошо подойдет платье-бюстье. Если бедра полные и нужно замаскировать живот, то стоит остановить свой выбор на наряде в стиле ампир.

Чтобы сделать силуэт еще стройнее, стоит надеть туфли на высоком каблуке.

Кроме того, женщины с пышными формами могут надеть на свадьбу утягивающее платье-футляр. Такой наряд выполнен в богемном стиле и идеально подходит для лета.

Богемные платья довольно гибкие, поэтому помогают сделать силуэт стройнее. Дополнить наряд можно при помощи босоножек на танкетке.

Стоит выбирать модель с открытым декольте или акцентом в области талии.

Для создания шикарного образа отлично подойдет однотонное платье или же модель с красивыми и яркими принтами. Также отлично будет смотреться наряд с вышивкой.

Можно смело экспериментировать и проявлять свою индивидуальность.