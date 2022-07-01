Жара и туфли на каблуке – понятия несовместимые: как вписать летнюю обувь на плоском ходу в рабочий или даже праздничный образ

С наступлением теплых дней очень хочется распрощаться с закрытой обувью и надеть открытые босоножки или сандалии. Правильно подобранная пара будет уместна не только в непринужденной обстановке, но и в офисе, и даже на собственной свадьбе.

Босоножки для свадьбы и других церемоний

Летом часто играют свадьбы, а также проводят различные торжества в кругу семьи. Если не хочется надевать к праздничному наряду неудобные каблуки, не проблема! Можно заменить их босоножками на плоской подошве, которые представлены в продаже в большом разнообразии моделей, цветов, стилей, а значит, подойдут к любой одежде, и создать шикарный образ труда не составит.

Итак, какие возможны варианты? Например, можно выбрать бледно-розовые или телесные сандалии, однотонные или с принтом, с ремешками или без них. Отличный вариант – имитация кожи крокодила или змеи. Для богемного шика идеально подойдет модель из матовой кожи пудрового цвета с металлической пряжкой. Такие босоножки будут безупречно сочетаться с платьев в цветочек.

Кроме туфель-лодочек, очень популярная обувь для летних свадеб – сандалии. Все чаще невесты предпочитают не традиционные, а альтернативные варианты, делая выбор в пользу практичности и удобства. Чтобы одно из самых волнующих событий жизни прошло в полном комфорте, босоножки на низком ходу становятся ключевым трендом. По дизайну выбор велик. Упор часто делается на простые и изысканные модели.

Для простой богемной свадьбы у моря подойдут золотые сандалии на плоской подошве или гладиаторы из матовой и металлизированной кожи с металлической окантовкой или без нее, с золотыми кожаными ремешками или без них. Для церемонии можно выбрать модель босоножек на каблуке высотой 3-5 см.

Босоножки к летнему вечернему наряду

Вечера под открытым небом с друзьями, коктейли, вечеринки у бассейна – все эти мероприятия требуют удобной обуви, особенно а жару. Поэтому стоит отложить в сторону лодочки в пользу пары на низком ходу. Лучше сделать ставку на открытые модели, сочетающие комфорт и придающие женственности. Какие же босоножки лучше всего подойдут для вечеринки?

Желательно выбрать обувь на невысоком каблуке (3-5 см), танкетке, платформе. Хороший выбор – устойчивый квадратный каблук. Что касается цвета, кроме универсальных белого и черного, можно отдать предпочтение красному, который хорошо будет смотреться с более смелыми вещами той же палитры.

Трендовая модель 2022 года – босоножки и сандалии с эффектом металлик золотого или серебряного цвета. Они хорошо сочетаются с широкими прямыми или расклешенными брюками и идеально подходят для создания праздничного образа. Удачное решение – выбрать обувь с принтом под кожу рептилий и ремешком в виде капли на щиколотке. Такие варианты придают образу шика и непринужденности. Серебристые босоножки великолепно смотрятся с платьями для коктейля.

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Сандалии для походов и экскурсий

Лето – самое время, чтобы наслаждаться развлечениями. Помимо отдыха на пляже, летом можно ходить в походы и ездить на экскурсии. Для прогулке на лодке в экзотическом месте подойдут сандалии на плоском ходу, чтобы они были удобными и мило выглядели. Но для более экстремальных занятий, которые требуют специального снаряжения, они не подходят. Поэтому важно хорошо изучить все детали поездки или другого мероприятия, чтобы подобрать максимально удобную пару обуви.

Сандалии для работы или офиса

Одна из особенностей сандалий на плоской подошве заключается в том, что они легко сочетаются с любым нарядом и подходят для любого случая. Они без труда вписываются в повседневный стиль, в том числе и в рабочий наряд. Что бы вы ни выбрали из одежды – летнее платье, джинсовую юбку или струящиеся брюки, сандалии на плоской подошве – лучший вариант для офиса.

Нарядные сандалии из кожи на черной резиновой подошве идеально подойдут для работы для тех девушек, которые предпочитают стильный городские образы.

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Для еще более элегантного лука лучше выбирать босоножки с плетеными ремешками и с ремешками на щиколотках для большего комфорта. Можно присмотреться к сандалиям со шнурками, которые завязываются вокруг лодыжки, или моделям с высоким голенищем. В сочетании с сумочкой того же цвета, они будут смотреться стильно и элегантно.

Сандалии для прогулок по городу

Для прогулки по городу или вечеру в ресторане с друзьями можно выбрать пару босоножек на каблуке высотой 3-4 см, чтобы ноги не болели к концу мероприятия.

Еще один отличный вариант для создания повседневного образа, наряду с кроссовками, – это сандалии на плоской подошве. Здесь нет никаких ограничений в дизайне. Главное – подобрать модель, соответствующую одежде и аксессуарам.

Выбирая сандалии на плоской подошве или невысоком каблуке, лучше отдавать предпочтение натуральной коже, чтобы чувствовать себя комфортно.

Разнообразие моделей поражает воображение. Можно выбрать пару с клепками, стразами, бахромой, жемчугом, плетеными деталями и ремешками или без них. Цвет может быть нейтральным или ярким, главное, избегать модели в которых более трех цветов.