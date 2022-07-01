 

Боже, что с ним стало? Цветущий Малахов явился перед публикой после слухов о болезни

01.07.2022, 20:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фанаты звезды российского телевидения забили тревогу после того, как во внешности мужчины произошли некоторые изменения. Еще несколько месяцев назад телезрителям показалось, что Андрей Малахов поправился, а лицо его опухло, после же шоумена и вовсе заподозрили в ношении парика – все это породило слухи о болезни.

К счастью, эти слухи так и не получили подтверждения. А на днях Андрей Малахов и вовсе удивил народ цветущим видом. Моложавый и подтянутый телеведущий явился перед публикой на вечеринке в честь 10-летия сына Филиппа Киркорова.

“Боже, что с ним стало?” – так и хотелось воскликнуть фанатам, посмотревшим на преобразившегося красавца Малахова. Возможно, свою роль сыграли оздоровительные процедуры, которые шоумен прошел в элитном санатории в Азербайджане. Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что в оздоровительном центре телеведущий скинул около десяти килограммов лишнего веса.

Как пишет телеграм-канал “Неопра, блин!”, опубликовавший фото цветущего Малахова среди других гостей Киркорова, праздник поп-короля получился действительно масштабным. Телеведущий вместе со множеством других звезд отлично провел время. Для именинника и его гостей была организована вечеринка в футбольном стиле, эффектное фаер-шоу на флайбордах и великолепный салют.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.22 / Туфли на шпильке подчеркнут официальный стиль: типы обуви, сочетаемые с джинсами для создания разных образов

19.01.21 / Останки динозавров могут найти на Луне или Марсе, предполагают ученые

16.02.21 / Кристина Агилера поделилась редким фото с женихом Мэттью Ратлером

18.01.22 / Дочь избавилась от бабушкиной квартиры, а сын угодил в грандиозный скандал: как живут дети Шукшиной

14.11.21 / Чрезмерное очищение и кислотные пилинги: привычки, которые ухудшают состояние кожи лица

30.01.21 / «У Николая II тоже был дворец и мы прекрасно помним, чем это закончилось»: историк предупредил элиты об опасности роскоши

14.01.22 / Как согласовывали геном

06.12.21 / Ожидается, что 2022-й будет лучше для отношений, чем уходящий: любовный гороскоп на будущий год

12.07.21 / Станислав Черчесов: «Готов возглавить сборную Англии»

25.01.21 / Никита Ефремов впервые об аварии с участием Михаила Ефремова: “Мне было очень больно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика