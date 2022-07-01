Боже, что с ним стало? Цветущий Малахов явился перед публикой после слухов о болезни

Фанаты звезды российского телевидения забили тревогу после того, как во внешности мужчины произошли некоторые изменения. Еще несколько месяцев назад телезрителям показалось, что Андрей Малахов поправился, а лицо его опухло, после же шоумена и вовсе заподозрили в ношении парика – все это породило слухи о болезни.

К счастью, эти слухи так и не получили подтверждения. А на днях Андрей Малахов и вовсе удивил народ цветущим видом. Моложавый и подтянутый телеведущий явился перед публикой на вечеринке в честь 10-летия сына Филиппа Киркорова.

“Боже, что с ним стало?” – так и хотелось воскликнуть фанатам, посмотревшим на преобразившегося красавца Малахова. Возможно, свою роль сыграли оздоровительные процедуры, которые шоумен прошел в элитном санатории в Азербайджане. Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что в оздоровительном центре телеведущий скинул около десяти килограммов лишнего веса.

Как пишет телеграм-канал “Неопра, блин!”, опубликовавший фото цветущего Малахова среди других гостей Киркорова, праздник поп-короля получился действительно масштабным. Телеведущий вместе со множеством других звезд отлично провел время. Для именинника и его гостей была организована вечеринка в футбольном стиле, эффектное фаер-шоу на флайбордах и великолепный салют.