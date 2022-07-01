Тайно выскочившая замуж дочь Тутберидзе откатала программу перед американскими начальниками: видео

Знаменитый российский дуэт прошел смотр Федерации фигурного катания США на катке Montclair state – об этом сообщил в соцсети ВКонтакте паблик “Матч. Фигурное катание” со ссылкой на The Skating Lesson, опубликовавший видео. На кадрах появившегося в Сети ролика видно, как Дэвис и Смолкин мастерски демонстрируют свою программу в танцах на льду.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что смотр перед американскими начальниками может привести к уходу пары из сборной России в национальную команду США. Однако Дэвис и Смолкин сделали заявление о том, что они остаются в сборной России и ждут возможности начать новый сезон. Свою личную жизнь фигуристы предпочли не комментировать, дав понять, что оберегают ее от лишнего внимания. Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что дочь Этери Тутберидзе еще в марте тайно выскочила замуж за Смолкина.