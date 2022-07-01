 

Жаждущая гениталий молодых мужиков жена Петросяна оказалась на улице: Ничего предосудительного

01.07.2022, 20:52, Разное
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На днях многих поклонников театрального искусства шокировала новость о закрытии “Гоголь-центра”, который прославился весьма современными и иногда провокационными постановками. Очевидно, что многих это событие расстроило, но не супругу Евгения Петросяна.

Как известно, Татьяна Брухунова – любительница театров: на спектакли она ходит часто, а иногда даже пишет на них рецензии. Бывала возлюбленная комика и в “Гоголь-центре”, правда, удовольствия от увиденного, как оказалось, не получила. Молодая мама вспомнила, что постановка “Машина Мюллер”, которую ей удалось посмотреть, была буквально напичкана пикантными сценами с участием как мужчин, так и женщин. Более того, они трясли своими гениталиями перед лицами зрителей.

“Я не ханжа и ничего предосудительного в голом человечком теле не вижу”, – отметила она.

Дело в том, что она жаждала увидеть на сцене молодые, здоровые, красивые, эстетически приятные тела и, соотвественно, гениталии. Хотя, возможно, и это не спасло ситуацию. Ведь, как призналась жена Евгения Петросяна, постановка в целом вызывала у нее рвотный рефлекс. Как оказалось, посередине спектакля часть зрителей просто-напросто ушла, но Татьяна Брухунова держалась до конца.

А когда оказалась на улице, выйдя из театра, проанализировала увиденное и пообещала себе больше никогда не посещать “Гоголь-центр”. Так что, его закрытие супругу Евгения Петросяна ничуть не расстроило, тем более смотреть там постановки она больше не собиралась.



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