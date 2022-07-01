Мнение: У любимого казака Пиночета проблемы

Сын коллаборациониста Краснова служившего Гитлеру, получил еще 10 лет тюрьмы за свои зверства в период Пиночетовщины в Чили.

У любимого казака Пиночета проблемы.

Вчера чилийский суд приговорил отставного бригадного генерала армии Мигеля Краснова Марченко к 10 годам за убийство в 1975 году профессора Гильермо Эрнана Эрреры Манрикеса. На сегодняшний день у него более 80 судимостей и в общей сложности он приговорен к 910 годам заключения.

Имя Михаила Семёновича Краснова, известного в Чили как Мигель Краснофф-Марченко стало олицетворением худшего из кошмаров в истории страны. Сегодня оно там знакомо всем.

Мигель Краснов любит называть себя потомственным антикоммунистом. Его отец Атаман Всевеликого войска Донского, немецкий штандартенфюрер Семен Николаевич Краснов, знаменитый свой фразой «против большевиков хоть с чёртом» боролся с большевизмом на стороне фашистской Германии, и был казнен в Москве после войны. Его мать с маленьким Мишей через Австрию бежала в Чили.

В период диктатуры Пиночета Краснов был неоднократно отмечен и награждён за успешную разведывательную работу в борьбе противниками военного режима, среди которых особое место занимало убийство Мигеля Энрикеса, генерального секретаря Левого революционного движения (MIR). Основным инструментом «прекрасной аналитической работы» Краснова и его коллег стали массовые пытки граждан c их последующим убийством и сокрытием тел. Выжившие жертвы Краснова запомнили его как любителя идеологических дискуссий с ними между сеансами пыток. Как настоящий белый казак особую ненависть он испытывал к евреям. 24-летняя журналистка Диана Арон, беременная и раненая двумя пулями в момент задержания, по свидетельствам очевидцев, в ходе допроса была им практически растерзана.

В Чили у Краснова в те годы была неплохая компания единомышленников, например Вальтер Рауфф – нацистский преступник, изобретатель «душегубок» на оккупированной немцами Украине. В последние годы жизни Вальтер Рауфф был другом и советником чилийских военных.

Интересно, что в книге воспоминаний, Краснов пришет, что одним из самых счастливых моментов его жизни стал день новости о распаде СССР и отделении Украины от России.

Его счастье давно закончилось и до конца своих дней монстр будет оставаться в тюрьме.

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