 

В “Активном гражданине” выберут место для площади ЛНР

01.07.2022, 20:52, Разное
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В новом голосовании предложено четыре варианта ответа. Площадь Луганской Народной Республики может появиться вдоль Смоленской набережной между съездом на Новый Арбат и Проточным переулком.

Также предлагается территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, территория вдоль Большого Ржевского переулка рядом с примыканием улицы Малая Молчановка.

Активные граждане могут не выбирать ни один из этих вариантов и доверить решение вопроса специалистам.

С инициативой увековечить память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Простые москвичи также заняли активную позицию и направили множество обращений в правительство города.

22 июня в столице на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девяткинского переулка появилась площадь Донецкой Народной Республики. За этот вариант проголосовало 44,69% участников.

Проект “Активный гражданин” действует с 2014 года. За восемь лет к нему присоединилось около шести миллионов человек, они приняли участие в более чем пяти тысячах голосований. Москвичи решают самые разные вопросы жизни города: благоустройство, работа поликлиник и многофункциональных центров, выбор мероприятий для праздников и фестивалей и прочее.



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