 

Жутко воняет: Вышвырнутая из России Наргиз начала гнить

01.07.2022, 20:52, Разное
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После начала спецоперации на Украине бывшая подопечная Максима Фадеева начала смешивать с дерьмом годами кормившую ее страну. Так что, неудивительно, что Наргиз Закирову вышвырнули из России, развернув в Домодедово и вручив запрет на въезд на 50 лет.

Не так давно Игорь Малюков, который организовывал концерты певицы в Воронеже, вывел артистку на чистую воду: якобы, она годами нелегально гастролировала по стране только лишь с туристической визой. Были даже случаи ареста, но на все закрывались глаза. А вместо благодарности она гневом обрушилась на Россию. И, собственно, получила по заслугам.

А вот сама певица, судя по всему, считает себя правой во всей этой ситуации, а потому, как передает РИА ФАН, обосновавшись в “соседнем” Узбекистане, пытается с улыбкой рассказывать о жизни за бугром, при этом продолжая жутко вонять в адрес России. Вчера певица с иронией заявила, что гниет и разлагается.

Эту фразу она написала, процитировав высказывание “загнивающий запад”, которое нередко можно услышать в России. Собственно, этим Наргиз Закировала как бы намекнула, что за бугром все хорошо, в отличии, конечно, от кормившей ее страны. Как пояснило ОСН, этой фразой Наргиз Закирова представила поклонникам новость о создании линз с дополненной реальностью.



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