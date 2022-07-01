 

Собянин рассказал о развитии Новой Москвы за 10 лет

01.07.2022, 20:52, Разное
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Градоначальник признался, что расширение столицы было одним из самых сложных решений на посту мэра. Присоединение новых территорий Собянин назвал естественной и насущной необходимостью.

Расширение на юго-запад дало Москве новый вектор градостроительного развития, шанс отказаться от избыточной концентрации деловой активности в историческом центре, снизить “маятниковую” миграцию и создать новые точки роста за пределами МКАД, объяснил мэр.

“За десять лет в Новой Москве были построены миллионы квадратных метров коммерческой недвижимости и создано 182 тысячи новых рабочих мест”, – уточнил Собянин.

Он привел в пример инновационный центр “Сколково”, наукоград в Троицке, многочисленные офисные здания, логистические центры, промышленные предприятия и социальные объекты. По словам мэра, 64% жителей Новой Москвы трудятся недалеко от дома.

Троицкий и Новомосковский округа привлекательны для инвесторов. За 10 лет в развитие этих территорий вложено более трех миллионов рублей, отметил мэр.

Расширение столицы облегчило решение жилищного вопросы. За 10 лет в ТиНАО возведено 20,5 миллиона квадратных метров жилья – это половина от всего городского объема.

“В этих новостройках купили квартиры больше 100 тысяч московских семей. Свыше 70% покупателей – семьи, в которых есть несовершеннолетние дети”, – рассказал градоначальник.

Новые жилые кварталы обеспечиваются необходимой социальной инфраструктурой. Построено 120 новых поликлиник, школ, детских садов. В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском округах появятся еще 140 школ и детских садов, 17 объектов здравоохранения, сообщил мэр.

Собянин уточнил, что за 10 лет в Новой Москве построено восемь станций метро и 340 километров дорог. Жители ТиНАО могут пользоваться МЦД-2. В ближайшие годы на присоединенных территориях построят еще 12 станций метро, подземка придет во Внуково и Троицк, заработает линия МЦД-4.

Градоначальник обратил внимание, что создание ТиНАО позволило улучшить экологическую обстановку в Москве, реализовать несколько уникальных проектов, в том числе крупнейший медкластер в Коммунарке.

Первый юбилей Троицкого и Новомосковского округов отпразднует вся столица. С 1 по 10 июля на Манежной площади и переходе на Площадь Революции состоится фестиваль “10 лет. Новая Москва”. Гостей ждет культурно-гастрономическая программа, рестораторы приготовят блюда из продуктов, выпущенных на предприятиях ТиНАО.

Ранее мэр Москвы опубликовал пост о развитии районов Солнцево и Ново-Переделкино.



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