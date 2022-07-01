Мнение: Шотландия будет свободной, дешёвый апельсиновый сок и инфляция в Литве

1. Шотландцы объявили, что проведут референдум по отделению от Великобритании уже в следующем году, 19 октября. Шансы на освобождение Шотландии в этот раз гораздо выше, чем на прошлом референдуме 2014 года. Во-первых, Британия вопреки воле шотландцев вышла из ЕС, а во-вторых, британская экономика катится в тартарары: там сейчас крупнейший кризис чуть ли не за полвека.



Рост цен в Великобритании в этом году самый высокий за 40 лет (ссылка): пока что взята планка в 9,1%, но к концу года инфляция может превысить и 10% (это по официальным данным).

Бензин в Британии стоит сейчас рекордные 1,91 фунта (125 рублей) за литр. Причём оптовые цены в последнее время даже несколько упали (рынок нефти стабилизировался), однако розничные цены продолжают расти (ссылка). Дела у британского бизнеса настолько плохи, что он просто вынужден вышибать дополнительные пенсы из стремительно нищающих потребителей.

В общем, Шотландии самое время отделяться. Ей тогда достанутся месторождения нефти в Северном море, которые помогут несколько сгладить энергокризис. Возможно, став новой независимой страной, Шотландия меньше будет страдать от санкционного рикошета — в частности, сможет закупать нашу нефть и наш газ. В конце концов, шотландцы живут на севере, и мёрзнуть зимой хотят ещё меньше, чем англичане.

2. Видео о том, как менялся уровень цен в США по отношению к январю 2020 года, до начала пандемии. По данным Чикагской товарной биржи, газ подорожал на 233%, зерно, кукуруза и хлопок – более чем на 100%, нефть (топливо) – на 77%, кофе – на 57%, сахар – на 48,9%, масло – на 44,5%, сыр – на 30,6% (ссылка):



Впрочем, не всё так плохо. Почти на 30% подешевел апельсиновый сок!

3. Литва знаменита высоким уровнем самоубийств, по этому показателю она занимает одно из первых мест в мире. Неудивительно, что внешняя политика Литвы также выглядит самоубийственной.

На днях литовские власти решили пойти на жёсткую конфронтацию с Россией, заблокировав транзит в Калининград. Возможно, в будущем это будет иметь военные последствия для литовцев, но пока что про это говорить рано, так как есть ненулевой шанс, что Евросоюз попросит Литву сдать назад. Про что можно говорить уже сейчас, так это про экономические последствия для Литвы.

Литовская экономика страдает от нынешнего кризиса сильнее прочих. По прогнозам, уровень инфляции в Литве в этом году будет самым высоким среди западных стран, выше 15% (ссылка):

При этом зависимость Литвы от торговли с Россией остаётся достаточно высокой. У наших властей есть возможность нанести несколько дополнительных ударов по экономике Литвы.

Кстати, забавно бывает беседовать с пособниками США на тему поведения Литвы, Финляндии и так далее.

— Зачем Литва вредит России?

— Мы боимся, что Россия на нас нападёт.

— Но зачем нам на вас нападать?

— Вы нам угрожаете!

— Так ведь вы нам вредите: украли наши деньги, ввели санкции, блокаду вот объявили…

— Это потому что мы боимся, что Россия на нас нападёт.