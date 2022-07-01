 

МВД Узбекистана заявило о восстановлении порядка в Нукусе

01.07.2022, 20:05, Новости дня
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В столице Каракалпакстана Нукусе пресекли несанкционированную демонстрацию, сотрудники правоохранительных органов восстановили порядок в городе, сообщили в МВД Узбекистана.

«1 июля, начиная примерно с 15.00 (17.00 мск), некоторые граждане Каракалпакстана в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике, незапланированно устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского (крестьянского) рынка и организовали незаконную демонстрацию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Для недопущения нарушения порядка и пресечения правонарушений на рынке задействовали силы и средства правоохранительных органов. Сейчас общественный порядок восстановлен, заключили в МВД страны.

Ранее сообщалось, что в автономной республике Каракалпакстан, находящейся в составе Узбекистана, начались волнения из-за возможного лишения автономии и права на выход из состава Узбекистана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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