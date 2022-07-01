 

В ЛНР заявили о жестоких боях в Новодружеске

01.07.2022, 20:05, Новости дня
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Союзные силы РФ и ЛНР ведут активные бои с националистами за взятие Новодружеска, который примыкает с севера к Лисичанску, рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«В Новодружеске союзные войска активно продвигаются и зачищают город от нацистских формирований», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, операция «близка к завершению».

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что союзные силы установили контроль над Привольем и Шипиловкой. Эти населенные пункты соседствуют с Новодружеском. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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