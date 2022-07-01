В ЛНР сообщили о взятии северных окраин Лисичанска
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Союзные войска ЛНР и РФ взяли под контроль северные окраины города Лисичанск, проводится зачистка, сообщил посол республики в Российской Федерации Родион Мирошник.
«Как раз Шипилово, Приволье, да и туда я отнесу уже и Новодружеск – это как раз северные окраины города Лисичанска, которые уже, по сути, находятся под контролем союзных войск, и там идут уже зачистки», – сказал Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.
На данный момент эти территории полностью контролируются союзными войсками, сказал он.
В самом Лисичанске бои идут двое суток, наступление проводят с двух сторон.
Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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