В ЛНР сообщили о взятии северных окраин Лисичанска

Союзные войска ЛНР и РФ взяли под контроль северные окраины города Лисичанск, проводится зачистка, сообщил посол республики в Российской Федерации Родион Мирошник.

«Как раз Шипилово, Приволье, да и туда я отнесу уже и Новодружеск – это как раз северные окраины города Лисичанска, которые уже, по сути, находятся под контролем союзных войск, и там идут уже зачистки», – сказал Мирошник в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

На данный момент эти территории полностью контролируются союзными войсками, сказал он.

В самом Лисичанске бои идут двое суток, наступление проводят с двух сторон.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что ВС РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

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