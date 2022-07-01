Ученые разработали тест на определение гастрита или язвы

Научные сотрудники Уральского федерального университета рассказали о том, что в результате нового исследования им удалось разработать уникальный биологический сенсор, способный в считанные секунды определить наличие гастрита или язвы.

Основан тест на анализе слюны, хотя новая технология фиксирует изменения в уровне кислотности pH в любой биологической жидкости. Это и позволяет быстро диагностировать патологию. Основан датчик на особом веществе, которое светится при воздействии оптического излучения особого диапазона.

Преимущество разработки в том, что она не нуждается в катализаторах по типу меди, никеля или палладия, что удешевляет производство теста.