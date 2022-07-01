Представлен робот, способный доставлять лекарства к органам

Коллектив экспертов из Стэндфордского университета создал робота-оригами, способного перемещаться по организму человека. Особенность устройства в том, что оно может доставлять лекарственные препараты к нужным органам для повышения эффективности терапии патологий.

Практически все средства воздействуют на весь организм, что и приводит к возникновению большинства побочных эффектов, снижает эффективность терапии. Не так давно был создан робот, перемещающийся с помощью магнитных полей. Достоинство разработки в том, что двигается она как по поверхности органов, так и внутри биологических жидкостей.

В скором времени робот будет протестирован на животных. На данный момент идет работа над созданием методов контроля устройства и отслеживания его перемещения по организму.