Минкульт попросит актёров, ни разу не игравших силовиков, написать объяснительные записки

Министерство культуры озаботилось моральным обликом отечественных актёров, которые ещё ни разу не сыграли роль полицейских или сотрудников других силовых структур, в том числе исторических.

Согласно подсчётам ведомства, из тех актёров, кто снимается уже хотя бы 5 лет, форму не надевали всего 26%. Если брать актёров со стажем от 10 лет, доля будет равна 8%. Среди лицедеев, которые служат от 15 лет, полицейскими или милиционерами на экране побывали все, кроме тех, чей типаж откровенно не подходит для этой роли.

Тех, кто ещё не снялся в роли силовика, попросят написать объяснительные записки. В Минкульте считают, что это поможет актёрам сохранить лицо и репутацию – иначе у общества и властей могут появиться к ним вопросы.

– Задача киноиндустрии – прославлять нашу историю, наши органы, наше государство и сложившуюся действительность. И если человек не играл ни разу за свою карьеру ни полицейского, ни бандита – это повод задуматься, что там за человек, – сказал собеседник в политотделе Минкульта. – Может, он вообще это принципиально делает. Может, у него какие-то взгляды там свои, не совпадающие с общественными интересами. Это всё очень серьёзно/

В свою очередь источник в органах заявил, что всех этих людей «удобно привлечь за ношение формы».

Закон не разделяет – для кино, не для кино, носить форму может только действующий сотрудник, а таковых среди актёров, даже если считать законспирированных и внедрённых, не более 30%. Значит, если говорить про остальных… Надо понимать, что тут грань между преступлением и дозволенным проводит не закон, эту грань проводят люди. Поэтому у меня, у моих коллег никогда нет проблем вежливо попросить автограф, бесплатное выступление на дне рождения сына и всё такое. Все понимающие.

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