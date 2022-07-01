 

Минкульт попросит актёров, ни разу не игравших силовиков, написать объяснительные записки

01.07.2022, 19:32, Разное
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Министерство культуры озаботилось моральным обликом отечественных актёров, которые ещё ни разу не сыграли роль полицейских или сотрудников других силовых структур, в том числе исторических.

Согласно подсчётам ведомства, из тех актёров, кто снимается уже хотя бы 5 лет, форму не надевали всего 26%. Если брать актёров со стажем от 10 лет, доля будет равна 8%. Среди лицедеев, которые служат от 15 лет, полицейскими или милиционерами на экране побывали все, кроме тех, чей типаж откровенно не подходит для этой роли.

Тех, кто ещё не снялся в роли силовика, попросят написать объяснительные записки. В Минкульте считают, что это поможет актёрам сохранить лицо и репутацию – иначе у общества и властей могут появиться к ним вопросы.

– Задача киноиндустрии – прославлять нашу историю, наши органы, наше государство и сложившуюся действительность. И если человек не играл ни разу за свою карьеру ни полицейского, ни бандита – это повод задуматься, что там за человек, – сказал собеседник в политотделе Минкульта. – Может, он вообще это принципиально делает. Может, у него какие-то взгляды там свои, не совпадающие с общественными интересами. Это всё очень серьёзно/

В свою очередь источник в органах заявил, что всех этих людей «удобно привлечь за ношение формы».

Закон не разделяет – для кино, не для кино, носить форму может только действующий сотрудник, а таковых среди актёров, даже если считать законспирированных и внедрённых, не более 30%. Значит, если говорить про остальных… Надо понимать, что тут грань между преступлением и дозволенным проводит не закон, эту грань проводят люди. Поэтому у меня, у моих коллег никогда нет проблем вежливо попросить автограф, бесплатное выступление на дне рождения сына и всё такое. Все понимающие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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