“И в лифте, и в пробке”: в Сеть попали фото утех Прилучного с новой пассией

Этой весной Павел Прилучный представил поклонникам свою новую пассию, коллегу по сериалу “В клетке” Зепюр Брутян. Пара время проводит насыщенно. Недавно они отдыхали на Маврикии, откуда публиковали яркие снимки в Сети и всем своим видом показывали, что счастливы.

Как пишут СМИ, у Прилучного и Брутян не просто роман. Якобы недавно актер женился на своей избраннице, которая взяла его фамилию. Сам артист это не подтверждал, но и не опровергал. Впрочем, Павел редко рассказывает подробности своей личной жизни. В основном, он делится моментами в соцсетях.

Например, недавно Прилучный слил в интернет две фотографии, сделанные в автомобиле. Павел – за рулем, а его пассия – на переднем пассажирском сиденье. Судя по подписи актера, в моменты какого-либо ожидания пара пытается позабавить и утешить себя веселыми занятиями.

“Вечерние пробки в Москве… Но мы знаем, чем себя занять. Фоткаемся”, “И в лифте, и в пробке вместе с Зепюр Брутян”, – подписал кадры артист.

Напомним, до романа с Зепюр Брутян Павел Прилучный встречался со звездой сериала “Папины дочки” Мирославой Карпович, а еще раньше был женат на актрисе Агате Муцениеце, которая родила от него двоих детей.