 

“И в лифте, и в пробке”: в Сеть попали фото утех Прилучного с новой пассией

01.07.2022, 19:25, Разное
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Этой весной Павел Прилучный представил поклонникам свою новую пассию, коллегу по сериалу “В клетке” Зепюр Брутян. Пара время проводит насыщенно. Недавно они отдыхали на Маврикии, откуда публиковали яркие снимки в Сети и всем своим видом показывали, что счастливы.

Как пишут СМИ, у Прилучного и Брутян не просто роман. Якобы недавно актер женился на своей избраннице, которая взяла его фамилию. Сам артист это не подтверждал, но и не опровергал. Впрочем, Павел редко рассказывает подробности своей личной жизни. В основном, он делится моментами в соцсетях.

Например, недавно Прилучный слил в интернет две фотографии, сделанные в автомобиле. Павел – за рулем, а его пассия – на переднем пассажирском сиденье. Судя по подписи актера, в моменты какого-либо ожидания пара пытается позабавить и утешить себя веселыми занятиями.

“Вечерние пробки в Москве… Но мы знаем, чем себя занять. Фоткаемся”, “И в лифте, и в пробке вместе с Зепюр Брутян”, – подписал кадры артист.

Напомним, до романа с Зепюр Брутян Павел Прилучный встречался со звездой сериала “Папины дочки” Мирославой Карпович, а еще раньше был женат на актрисе Агате Муцениеце, которая родила от него двоих детей.



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