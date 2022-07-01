 

Мнение: Крепостное право

01.07.2022, 19:10, Разное
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​Дикая история с вратарем хоккейной сборной страны Иваном Федотовым. Его задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонению от военной службы.

Эпиграф истории вполне банален: Федотов решил закончить карьеру в ЦСКА и уехать выступать за американский клуб. В современной России желание крепостного самостоятельно уйти от помещика является преступлением в общеуголовном смысле этого слова. А Федотова руководство и владельцы клуба считают именно крепостным.

Итог истории: в Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти поступила просьба из военной прокуратуры, где сообщили, что "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии".

Преступнику «светит», между прочим, 2 года заключения.

Обычное крепостное право, ничего нового. Как тут не вспомнить известную фразу: «Раб не мечтает о свободе, раб мечтает о своих рабах». Отбросы, дорвавшиеся до власти, у которых ни в одной нормальной стране в принципе не могло быть никаких перспектив, «выбились в люди» и теперь делают всех остальных такими же отбросами, какими были они сами. Да и остаются, будем откровенны.

У них просто нет никакой иной модели поведения, они вообще не способны видеть жизнь иначе, чем из подворотни.

Источник: Эль Мюрид



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