Мнение: Крепостное право
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Дикая история с вратарем хоккейной сборной страны Иваном Федотовым. Его задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонению от военной службы.
Эпиграф истории вполне банален: Федотов решил закончить карьеру в ЦСКА и уехать выступать за американский клуб. В современной России желание крепостного самостоятельно уйти от помещика является преступлением в общеуголовном смысле этого слова. А Федотова руководство и владельцы клуба считают именно крепостным.
Итог истории: в Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти поступила просьба из военной прокуратуры, где сообщили, что "есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии".
Преступнику «светит», между прочим, 2 года заключения.
Обычное крепостное право, ничего нового. Как тут не вспомнить известную фразу: «Раб не мечтает о свободе, раб мечтает о своих рабах». Отбросы, дорвавшиеся до власти, у которых ни в одной нормальной стране в принципе не могло быть никаких перспектив, «выбились в люди» и теперь делают всех остальных такими же отбросами, какими были они сами. Да и остаются, будем откровенны.
У них просто нет никакой иной модели поведения, они вообще не способны видеть жизнь иначе, чем из подворотни.
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Источник: Эль Мюрид
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