 

В Чувашии завершается газификация сел по федеральной программе

01.07.2022, 18:40, Новости дня
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Полностью завершилась догазификация села Байгулово Козловского района Чувашской Республики, возможность подключить дома обеспечил новый распределительный газопровод.

Сегодня активно ведется подключение домов не только в Байгулово, но и в Козловском районе. По программе догазификации в районе запланировано подключение 86 домовладений, выполнено 25. По 47 заявкам сети проложены до границ участка, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего в 1626 газифицированных населенных пунктах Чувашии находится около 7000 негазифицированных домовладений.

К настоящему времени от жителей республики принято около 4 тыс. заявок на ускоренное подключение к газовым сетям, свыше 90% переведены в договоры, почти 60% из которых – более 1,1 тыс. – исполнены.

Ранее президент Владимир Путин распорядился расширить программу газификации российских регионов; она должна быть расширена так, чтобы в нее вошло максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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