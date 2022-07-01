Грушко: НАТО начинает новую гонку вооружений

Североатлантический альянс решил начать новую гонку вооружений, сложно предположить, какие усилия или драматические события смогут переломить опасную спираль, в которую альянс втягивает весь мир, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы из истории знаем, что эта гонка вооружений – такое агрессивное военное строительство – будет требовать обязательную демонизацию противника», – цитирует его РИА «Новости».

Грушко также отметил, что эта смесь враждебного военного планирования и враждебной политики создают такую гремучую смесь, из которой очень трудно выходить. «И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасно спираль, в которую НАТО втягивает не только всю Европу, но и теперь весь мир», – добавил замминистра.

В пятницу Грушко заявил, что итоги саммита НАТО в Мадриде продемонстрировали, что альянс вернулся к схемам обеспечения военной безопасности времен холодной войны.

Ранее в НАТО не исключили возможности передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное.

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