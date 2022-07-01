Эксперт: В России необходимо развивать комфортную правовую среду для цифровой экономики

Комфортная правовая среда для цифры – в первую очередь это эффективное нормативное регулирование и стабильное правоприменение, рассказал начальник кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД РФ им. В.Я Кикотя, кандидат юридических наук Альберт Тумаков.

«То есть, если мы будем иметь хорошие эффективные нормы права, но правоприменитель будет их применять не должным образом, то мы не сможем построить цифровую экономику в том виде, в котором предполагается. Поэтому две составляющих – эффективные законы и нормы права и, безусловно, работа правоприменителя», – передает его слова РАПСИ.

Тумаков отметил, что сейчас актуален вопрос, касающийся компетенций юриста, которыми должны обладать выпускники юридических вузов.

«Мне кажется, что компетенции должны трансформироваться. Они должны выходить за рамки тех компетенций, которые были до настоящего времени. Потому что мы говорим о наличии цифрового права, о наличии цифровых технологий, информационных технологий, поэтому, конечно, современный юрист должен обладать компетенциями в области IT-технологий», – сказал эксперт.

«Действительно, очень актуальная сейчас ситуация складывается в области противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. У нас, в том числе в нашем университете, в Московском университете МВД, мы готовим по различным специальностям», – подчеркнул Тумаков.

«Я убежден, что требуется переформатирование во многом нашего регулирования, в первую очередь, в сфере гражданского права. Безусловно, создавать гражданский, какой-то дополнительный или новый кодекс не стоит. Но отмечу, что в гражданском кодексе присутствуют не все нормы права, которые могли бы урегулировать ту или иную сферу», – отметил юрист.

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