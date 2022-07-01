 

Эксперт: В России необходимо развивать комфортную правовую среду для цифровой экономики

01.07.2022, 18:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Комфортная правовая среда для цифры – в первую очередь это эффективное нормативное регулирование и стабильное правоприменение, рассказал начальник кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД РФ им. В.Я Кикотя, кандидат юридических наук Альберт Тумаков.

«То есть, если мы будем иметь хорошие эффективные нормы права, но правоприменитель будет их применять не должным образом, то мы не сможем построить цифровую экономику в том виде, в котором предполагается. Поэтому две составляющих – эффективные законы и нормы права и, безусловно, работа правоприменителя», – передает его слова РАПСИ.

Тумаков отметил, что сейчас актуален вопрос, касающийся компетенций юриста, которыми должны обладать выпускники юридических вузов.

«Мне кажется, что компетенции должны трансформироваться. Они должны выходить за рамки тех компетенций, которые были до настоящего времени. Потому что мы говорим о наличии цифрового права, о наличии цифровых технологий, информационных технологий, поэтому, конечно, современный юрист должен обладать компетенциями в области IT-технологий», – сказал эксперт.

«Действительно, очень актуальная сейчас ситуация складывается в области противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. У нас, в том числе в нашем университете, в Московском университете МВД, мы готовим по различным специальностям», – подчеркнул Тумаков.

«Я убежден, что требуется переформатирование во многом нашего регулирования, в первую очередь, в сфере гражданского права. Безусловно, создавать гражданский, какой-то дополнительный или новый кодекс не стоит. Но отмечу, что в гражданском кодексе присутствуют не все нормы права, которые могли бы урегулировать ту или иную сферу», – отметил юрист.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.21 / ИКАО получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией

09.07.21 / Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце

07.07.21 / Xiaomi оформила патент на смартфон, аналога которому в мире нет

13.06.22 / В США обеспокоились из-за здоровья Байдена

25.12.20 / В Украине подорожало тепло, Великобритания и ЕС заключили торговую сделку. Главное за день

30.12.20 / “Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами”. Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился

19.11.21 / Под Киевом случилась авария на АЗС с участием двух фур

14.03.21 / Министр здравоохранения Канады считает, что страна должна участвовать в переговорах о паспортах вакцинации

15.08.21 / В автомобилях, прибывших в контейнерах из США, нашли патроны и наркотики – ГПСУ

27.04.21 / “Думаю, скоро все узнаем”. Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о возможном визите Блинкена в Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика