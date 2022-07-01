 

Найдены белые медведи, способные выживать без морского льда

01.07.2022, 18:35, Разное
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Стало известно, что в Гренландии обитает субпопуляция белых медведей, обходящаяся без морского льда. Животные не нуждаются в нем, ведь 250 дней в году покрова попросту нет.

По последним данным, на юго-востоке Гренландии живет порядка нескольких сотен белых медведей, а всего таких субпопуляций в Арктике насчитывается до 19. Генетический анализ обнаруженных животных говорит о том, что на протяжении сотен лет они изолированы от своих сородичей.

Данная приспособленность к обитанию в непростых условиях может говорить о том, что при наступлении глобального изменения климата выживут и другие виды. Морские льды, так необходимые медведям, стремительно тают во всех регионах Арктики.



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